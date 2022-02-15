Александр Бурков почтил память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Губернатор Омской области Александр Бурков, представители органов власти, ветеранских и молодежных организаций, военнослужащие, кадеты, родственники и сослуживцы погибших воинов возложили цветы, к памятнику «Воинам-Омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножившим».

«Сегодня мы отдаем дань памяти защитникам нашего государства за пределами страны. Эта дата приурочена к годовщине вывода советских войск из Афганистана. Более 3,5 тысячи омичей выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, 117 из них не вернулись домой. Мы должны помнить их героизм, их мужество и их самоотверженность, - отметил глава региона. - Важно, чтобы на примере бойцов-интернационалистов воспитывалось будущее и нынешнее поколение молодежи, вспоминая о том, что интересы государства могут быть выше личных».

После церемонии возложения была объявлена минута молчания.

Более 1,5 млн. граждан Российской Федерации принимали участие в боевых действиях за пределами страны. «Горячие точки» унесли жизни многих молодых ребят, верных своему воинскому долгу и военной присяге. Через афганскую войну прошли 550 тысяч советских солдат и офицеров. Из них более 3,5 тысячи человек – омичи. В Омской области - одной из первых в стране - участники боевых действий в Афганистане и Чечне были признаны отдельной социальной группой. Ветеранам боевых действий оказывается помощь в приобретении и ремонте жилья, организации санаторно-курортного лечения, осуществляются дополнительные выплаты к пенсиям инвалидам. В школах, где учились омичи, воевавшие в Афганистане, установлены памятные доски и мемориальные таблички, имена погибших увековечены в Свято-Никольском казачьем соборе.