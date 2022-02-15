На зарплату омских чиновников в прошлом году потратили почти 3 млрд рублей

Отметим, что в 2020 году фонд оплаты труда чиновников был ниже, а госслужащих было больше Фото: пресс-служба администрации города Омска

На 350 млн рублей увеличился зарплатный фонд омских чиновников. По итогам 2021 года их содержание обошлось в 2,8 млрд рублей. Эти данные приводит областная газета «Омский вестник».

Известно, что численности государственных гражданских служащих и работников госучреждений области в прошлом году увеличилось на 26 человек и составила около 3 200 сотрудников.

Между тем, число работников в сферах здравоохранения, культуры, социальных услуг за год сократилось на тысячу человек: с 71,2 тыс. человек до 70,5 тыс.