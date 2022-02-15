В Омске планируют преобразить набережную Тухачевского

Возможно, совсем скоро омичи будут гулять по новой Набережной Фото: Дарья АСЛАМОВА

На архитектурном совете был представлен проект благоустройства набережной Тухачевского. Работы должны затронуть территорию от улицы Кемеровской до метромоста.

В схему проекта входит обустройство мест тихого отдыха и обзорных площадок. Также проектировщики предлагают сохранить озеленение придомовых скверов и провести реконструкцию детских площадок. Архитекторы предложили использовать заброшенные здания под места общественного питания, а на месте брошенной площадки у метромоста сделать спортивную.

Согласно проекту, вдоль набережной необходимо смонтировать дополнительное освещение для велосипедистов и перенести велодорожки.