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Общество15 февраля 2022 7:36

В Омске планируют преобразить набережную Тухачевского

Работы только в планах, но предварительное решение и проект представлены для оценки общественности
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Возможно, совсем скоро омичи будут гулять по новой Набережной

Возможно, совсем скоро омичи будут гулять по новой Набережной

Фото: Дарья АСЛАМОВА

На архитектурном совете был представлен проект благоустройства набережной Тухачевского. Работы должны затронуть территорию от улицы Кемеровской до метромоста.

В схему проекта входит обустройство мест тихого отдыха и обзорных площадок. Также проектировщики предлагают сохранить озеленение придомовых скверов и провести реконструкцию детских площадок. Архитекторы предложили использовать заброшенные здания под места общественного питания, а на месте брошенной площадки у метромоста сделать спортивную.

Согласно проекту, вдоль набережной необходимо смонтировать дополнительное освещение для велосипедистов и перенести велодорожки.