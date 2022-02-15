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Общество15 февраля 2022 5:44

В Омске 8-летний малыш ушел из дома, прихватив банковскую карту матери

Родительницу обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Специалисты просят родителей проводить время со своими детьми

Специалисты просят родителей проводить время со своими детьми

Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне в правоохранительные органы поступило обращение о пропаже 8-летнего ребёнка. По информации родителей, пока мама спала её сын, Миша Егоров, ушёл из дома, взяв с собой её банковскую карту.

Как выяснилось позже, соседка видела, как школьник возвращался домой с пакетом игрушек. Полицейские обыскали всю местность, но в итоге нашли мальчика дома за диваном. Он рассказал, что уже поступал так и побоялся наказания от родителей. Мальчик потратил 1700 рублей в магазине, за что извинился за это перед инспектором и мамой.

В отношении матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.