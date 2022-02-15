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Общество15 февраля 2022 5:13

Омский Роспотребнадзор сообщил о 72 заразившихся штаммом «омикрон»

Все заболевшие не выезжали за пределы региона
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Любопытно, что омичи заражаются новым штаммом не выезжая за пределы региона

Любопытно, что омичи заражаются новым штаммом не выезжая за пределы региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации омского Роспотребнадзора, в период с 8 по 11 февраля в Омской области зарегистрировано 72 заболевших штаммом «омикрон», еще у двух омичей обнаружен штамм «дельта».

Как отметили специалисты, все заболевшие не покидали территорию Омской области и завозных случаев из других государств или регионов РФ не выявлено.

Нужно отметить, что сама заболеваемость коронавирусом медленно, но идет на спад. По данным регионального минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано 2 582 пациента с диагнозом ковид. Пик заболеваемости отмечен 12 февраля, тогда выявили 2 668 новых пациентов.