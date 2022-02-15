Омский Роспотребнадзор сообщил о 72 заразившихся штаммом «омикрон»

Любопытно, что омичи заражаются новым штаммом не выезжая за пределы региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации омского Роспотребнадзора, в период с 8 по 11 февраля в Омской области зарегистрировано 72 заболевших штаммом «омикрон», еще у двух омичей обнаружен штамм «дельта».

Как отметили специалисты, все заболевшие не покидали территорию Омской области и завозных случаев из других государств или регионов РФ не выявлено.

Нужно отметить, что сама заболеваемость коронавирусом медленно, но идет на спад. По данным регионального минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано 2 582 пациента с диагнозом ковид. Пик заболеваемости отмечен 12 февраля, тогда выявили 2 668 новых пациентов.