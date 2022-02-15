Департамент строительства и должность вице-мэра Омска достались Сергею Козубовичу

Судя по новому составу городской администрации, мэр собирает специалистов из старой команды времен «нулевых» Фото: пресс-служба администрации города Омска

В администрации города Омска обновился кадровый состав. Об этом в своем Инстаграм аккаунте рассказал мэр Сергей Шелест.

Так, департамент строительства и должность вице-мэра достались Сергею Козубовичу. В его обязанности будет входить курирование сферы строительства и связанные с ним нацпроекты. Также он будет курировать ликвидацию четырех городских свалок и благоустройство Левобережья.

Владимир Куприянов-младший с должности главы Октябрьского округа переходит в горадминистрацию. Он станет одним из шести вице-мэров. Ему предстоит разработать и запустить новую маршрутную сеть, а также продолжить обновление общественного транспорта.

Ольга Парфенова займет должность директора департамента жилищной политики, а вот Галина Зурнаджан возглавит управление дорожного хозяйства и благоустройства.

- Направления работы, которыми Галине Максимовне предстоит заниматься ей хорошо знакомы: это благоустройство и уборка города в ежедневном режиме, реализация нацпроектов и многое другое, - отметил Сергей Шелест.