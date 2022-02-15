В Омске из-за болезни врачей в микрорайоне Рябиновка на неделю закрыли отделение больницы

Врачи заболевают из-за того что напрямую контактируют с заражёнными Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайоне Рябиновка в Омске закрыли филиал №2 городской поликлиники №6. Причиной этому стало массовое заболеваемость врачей медучреждения.

Отделение находится по адресу Верхнеднепровская, 267. Как сообщил NGS55.RU со ссылкой на министерство здравоохранения, работу медучреждения возобновит работу со следующего понедельника, 21 февраля.

По данным властей, сейчас коронавирусом болеют почти 20% врачей в поликлиниках и 30% привлеченных студентов-волонтеров из медицинского университета.