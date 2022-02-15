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Общество15 февраля 2022 4:35

В Омске из-за болезни врачей в микрорайоне Рябиновка на неделю закрыли отделение больницы

Все медики ушли на больничный
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Врачи заболевают из-за того что напрямую контактируют с заражёнными

Врачи заболевают из-за того что напрямую контактируют с заражёнными

Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайоне Рябиновка в Омске закрыли филиал №2 городской поликлиники №6. Причиной этому стало массовое заболеваемость врачей медучреждения.

Отделение находится по адресу Верхнеднепровская, 267. Как сообщил NGS55.RU со ссылкой на министерство здравоохранения, работу медучреждения возобновит работу со следующего понедельника, 21 февраля.

По данным властей, сейчас коронавирусом болеют почти 20% врачей в поликлиниках и 30% привлеченных студентов-волонтеров из медицинского университета.