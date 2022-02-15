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Общество15 февраля 2022 3:49

Александр Бурков и Владимир Варнавский обратились к жителям региона в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Первые лица региона пожелали воинам-интернационалистам здоровья, мира и благополучия.
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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В эту важную дату Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский выражают признательность ветеранам боевых действий.

«Всех вас объединяют испытания, через которые пришлось пройти на территории иностранных государств, следуя присяге и воинскому долгу. У каждого из вас свой неповторимый жизненный путь, на котором вам выпало познать радость общих побед, наград и благодарностей, горечь непоправимых утрат. Вечная слава и память воинам-интернационалистам, жизнью доказавшим преданность и любовь к Родине. Их имена навсегда останутся в героической летописи воинской славы России, в сердцах боевых товарищей и всех патриотов Отечества.

Вы и сегодня в строю, готовые по первому приказу встать на защиту интересов и безопасности Родины. Желаем вам здоровья, мира и благополучия!», – говорится в обращении.