Александр Бурков и Владимир Варнавский обратились к жителям региона в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В эту важную дату Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский выражают признательность ветеранам боевых действий.

«Всех вас объединяют испытания, через которые пришлось пройти на территории иностранных государств, следуя присяге и воинскому долгу. У каждого из вас свой неповторимый жизненный путь, на котором вам выпало познать радость общих побед, наград и благодарностей, горечь непоправимых утрат. Вечная слава и память воинам-интернационалистам, жизнью доказавшим преданность и любовь к Родине. Их имена навсегда останутся в героической летописи воинской славы России, в сердцах боевых товарищей и всех патриотов Отечества.

Вы и сегодня в строю, готовые по первому приказу встать на защиту интересов и безопасности Родины. Желаем вам здоровья, мира и благополучия!», – говорится в обращении.