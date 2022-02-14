Омский Роспотребнадзор разрешил не носить медицинскую маску на улице

По мнению медиков средства индивидуальной защиты очень важны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омский Роспотребнадзор дал разъяснения по поводу ношения медицинских масок в общественных местах. И, как оказалось, средства защиты противопоказаны детям до двух лет. Также омичи могут пренебречь маской, находясь на свежем воздухе.

Однако, обязательно надевать маску общественном транспорте и других закрытых помещениях. Специалисты подсчитали, что при кашле или чихании вирусы распространяются на расстояние до 8 метров. При общении с другим собеседником радиус сужается до 1,8 метров.

Омичам, которые вакцинированы или переболели COVID-19, тоже нужно носить маску, это должно минимизировать риски заражения и распространения болезни.