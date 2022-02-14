Накануне Агрегатор независимой оценки высшего образования опубликовал Национальный агрегированный рейтинг – 2021, по результатам которого ОмГПУ вошел в ТОП–200 лучших вузов страны.

Национальный агрегированный рейтинг использует данные 8 рейтингов, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности. К ним относятся:

1. Национальный рейтинг университетов группы «Интерфакс»;

2. Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»);

3. Рейтинги университетов RAEX;

4. Рейтинг по индексу Хирша;

5. Рейтинг по данным мониторинга эффективности;

6. Рейтинг «Оценка качества обучения»;

7. Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;

8. Рейтинг «Международное признание».

Омский государственный педагогический университет показал достойные результаты сразу в нескольких рейтингах. Так, высокую оценку получили качество обучения в ОмГПУ, реализация образовательных программ, публикационная активность студентов и преподавателей нашего вуза, а также достижения университета в международных рейтингах. Кроме этого, ОмГПУ находится в первой половине Национального рейтинга университетов группы «Интерфакс», что обеспечило нашему вузу хороший результат в Национальном агрегированном рейтинге.

Напомним, что ранее ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт вновь вошел в федеральный рейтинг упоминаемости в СМИ.