Накануне Агрегатор независимой оценки высшего образования опубликовал Национальный агрегированный рейтинг – 2021, по результатам которого ОмГПУ вошел в ТОП–200 лучших вузов страны.
Национальный агрегированный рейтинг использует данные 8 рейтингов, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности. К ним относятся:
1. Национальный рейтинг университетов группы «Интерфакс»;
2. Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России»);
3. Рейтинги университетов RAEX;
4. Рейтинг по индексу Хирша;
5. Рейтинг по данным мониторинга эффективности;
6. Рейтинг «Оценка качества обучения»;
7. Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации;
8. Рейтинг «Международное признание».
Омский государственный педагогический университет показал достойные результаты сразу в нескольких рейтингах. Так, высокую оценку получили качество обучения в ОмГПУ, реализация образовательных программ, публикационная активность студентов и преподавателей нашего вуза, а также достижения университета в международных рейтингах. Кроме этого, ОмГПУ находится в первой половине Национального рейтинга университетов группы «Интерфакс», что обеспечило нашему вузу хороший результат в Национальном агрегированном рейтинге.
Напомним, что ранее ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт вновь вошел в федеральный рейтинг упоминаемости в СМИ.