В Омске военный парад в честь 23 февраля вновь не состоится

Военный парад в честь Дня победы в 2021 году прошел в онлайн-формате. Хотя омичи все равно пришли на Соборную площадь Фото: пресс-служба администрации города Омска

По информации РИА «СуперОмск», торжественное построение войск Омского гарнизона 23 февраля не состоится. Связано это с высокой заболеваемостью и действующими ограничениями по коронавирусу.

В этот день запланировано лишь возложение цветов к памятникам Карбышеву и Жукову, а также к мемориалам в парке 30-летия Победы.

Напомним, что последнее построение гарнизона в честь празднования Дня защитника отечества проходило в 2020 году – до начала пандемии.