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Общество14 февраля 2022 9:18

В Омске военный парад в честь 23 февраля вновь не состоится

В городе пройдут лишь торжественные мероприятия по возложению цветов к мемориалам
Виктория КОВЕРНЕВА
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Военный парад в честь Дня победы в 2021 году прошел в онлайн-формате. Хотя омичи все равно пришли на Соборную площадь

Военный парад в честь Дня победы в 2021 году прошел в онлайн-формате. Хотя омичи все равно пришли на Соборную площадь

Фото: пресс-служба администрации города Омска

По информации РИА «СуперОмск», торжественное построение войск Омского гарнизона 23 февраля не состоится. Связано это с высокой заболеваемостью и действующими ограничениями по коронавирусу.

В этот день запланировано лишь возложение цветов к памятникам Карбышеву и Жукову, а также к мемориалам в парке 30-летия Победы.

Напомним, что последнее построение гарнизона в честь празднования Дня защитника отечества проходило в 2020 году – до начала пандемии.