За смерть работника омскую стройкомпанию оштрафовали только на 180 тысяч рублей

Пока не установлены лица, виновные в гибели сотрудника компании. Идет отдельное расследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная инспекция труда в Омской области провела внеплановую проверку деятельности ООО «Люксстрой», где раньше во время работы погиб сотрудник. По итогам проверки ведомство отметило ряд нарушений со стороны юрлица.

– Согласно личным карточкам учёта и выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), работники с 2020 года не обеспечивались в полном объёме СИЗ. В ООО «Люксстрой» отсутствует разработанная система управления охраной труда (СУОТ), информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах о риске повреждения здоровья, - приводится выдержка из документа.

В связи с тем, что систематическое несоблюдение правил охраны труда может привести к повторению несчастных случаев, предприятию выдали предписание с требованием устранить нарушения. Также трудовая инспекция привлекла ООО «Люксстрой» к административной ответственности, оштрафовав на 180 тысяч рублей.

Несчастный случай со смертельным исходом расследуется отдельно. О виновных и мерах наказания сообщат позже.