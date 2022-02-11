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Общество11 февраля 2022 8:23

В омском парке «Зеленый остров» на колесе обозрения появятся VIP-кабинки

В них можно будет устроить свадебную фотосессию и даже провести деловые переговоры
Виктория КОВЕРНЕВА
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В кабинках обещают установить кондиционеры

В кабинках обещают установить кондиционеры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже через пару месяцев в парке «Зеленый остров» запустят новое колесо обозрения. Сейчас на объекте продолжается сборка деталей. Помимо того, что аттракцион станет самым высоким в Омске, так еще к нему добавят эксклюзив - VIP-кабинки.

По информации парка, на колесе будут смонтированы специальные кабинки для свадеб, свиданий и деловых переговоров.

Омичи смогут прокатиться в четырехместной VIP- кабинке с кожаными креслами и тонированными стёклами. Она будет предназначена для переговоров, совещаний и деловых встреч. А вот свадебную кабинку оформят стразами и мягкими белыми диванами.

Как отмечает компания-инвестор проекта, все кабинки оборудованы кондиционерами, системой отопления и музыкальным сопровождением.