Реконструкция омского ТЮЗа подорожал до 573, 5 млн рублей

Завершить реконструкцию учреждения культуры должны в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ремонтные работы здания омского ТЮЗа выделили дополнительные 110 млн рублей. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил региональный минкульт.

Вопрос о дополнительном финансировании рассмотрела Комиссия Федерального Собрания РФ. Эти средства были необходимы из-за увеличения стоимости строительных материалов. Тем более подрядчик обновил сметную документацию, которая уже прошла государственную экспертизу.

Теперь стоимость ремонта ТЮЗа выросла до 573.5 млн рублей. Закончить реконструкцию должны в 2023 году.