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Общество10 февраля 2022 12:16

Реконструкция омского ТЮЗа подорожал до 573, 5 млн рублей

Необходимые 110 млн рублей уже выделили федералы
Виктория КОВЕРНЕВА
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Завершить реконструкцию учреждения культуры должны в 2023 году

Завершить реконструкцию учреждения культуры должны в 2023 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ремонтные работы здания омского ТЮЗа выделили дополнительные 110 млн рублей. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил региональный минкульт.

Вопрос о дополнительном финансировании рассмотрела Комиссия Федерального Собрания РФ. Эти средства были необходимы из-за увеличения стоимости строительных материалов. Тем более подрядчик обновил сметную документацию, которая уже прошла государственную экспертизу.

Теперь стоимость ремонта ТЮЗа выросла до 573.5 млн рублей. Закончить реконструкцию должны в 2023 году.