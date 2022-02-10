После морозной недели в Омске резко потеплеет до -5 градусов

Резкие температурные скачки вновь превращают погоду в регионе в «температурную пилу» Фото: пресс-служба администрации города Омска

По информации Обь-Иртышского управления, в воскресенье, 13 февраля, ожидается резкое потепление. На территории региона синоптики прогнозируют снегопады.

Уже завтра, 11 февраля, температура днем составит около -22°C. В ночные часы температура опустится до -33°C. При прояснении местами до -23°C. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Без Осадков.

В субботу, 12 февраля, морозы ослабнут, пойдет небольшой снег, поэтому днем ожидается до -19°C. А вот ночью -25…-30°C.

В воскресенье, 13 февраля, погода ощутимо изменится. Днем столбик термометра поднимется до -5°C. Температура ночью составит -12…-17°C, при прояснении до -23°C. Пойдет небольшой, местами умеренный снег.