Экс-бухгалтерши омского управления МЧС получили реальный срок за задвоение зарплаты

Первая судебная инстанция вынесла ушлым бухгалтерам условный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 10 февраля, Омский областной суд назначил 4 и 4,5 года лишения свободы бывшим сотрудницам регионального МЧС. Женщины, работая в должности бухгалтеров с 2012 до 2017 годы задваивали себе зарплату.

За этот период им удалось присвоить 11,9 млн рублей. Таким же образом одна из них похитила ещё почти 2 млн в 2017-2019 годах.

Суд первой инстанции назначил обвиняемым условный срок, однако прокуратуру это не устроило и ведомство подало апелляцию. Теперь решение Омского областного суда вступило в законную силу, женщин ждут стены колонии.