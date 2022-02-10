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Общество10 февраля 2022 11:41

Экс-бухгалтерши омского управления МЧС получили реальный срок за задвоение зарплаты

Таким образом женщины похитили 14 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
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Первая судебная инстанция вынесла ушлым бухгалтерам условный срок

Первая судебная инстанция вынесла ушлым бухгалтерам условный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 10 февраля, Омский областной суд назначил 4 и 4,5 года лишения свободы бывшим сотрудницам регионального МЧС. Женщины, работая в должности бухгалтеров с 2012 до 2017 годы задваивали себе зарплату.

За этот период им удалось присвоить 11,9 млн рублей. Таким же образом одна из них похитила ещё почти 2 млн в 2017-2019 годах.

Суд первой инстанции назначил обвиняемым условный срок, однако прокуратуру это не устроило и ведомство подало апелляцию. Теперь решение Омского областного суда вступило в законную силу, женщин ждут стены колонии.