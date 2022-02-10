На два омских маршрута выйдут более вместительные автобусы

Автобусы станут быстрее довозить пассажиров Фото: Иван МАКЕЕВ

На городские маршруты №17 и №78 вышли вместительные автобусы среднего класса. Также их количество тоже увеличат. Такое решение было принято по просьбе жителей Омска.

Автобусы под названием «Луидор» имели всего 20 посадочных мест, а вот в новых ПАЗах их - 32. Обслуживанием обоих маршрутов занимается ПАТП № 8. Интервал движения составит от 7 до 9 минут.

- Конечными пунктами маршрута № 17 являются остановки «Ж/д вокзал» и «Новостройка (ул. Семиреченская)», но часть вышедших на маршрут автобусов доезжает до остановки «Магистральный» (6 отправлений в день). Маршрут № 78 («Поселок Солнечный» — «Поселок Биофабрика») также частично продлевается до остановок «Микрорайон Рябиновка» (11 отправлений в день) и «ТЭЦ-5» (6 отправлений в день), - прокомментировали в пресс-службе мэрии города.