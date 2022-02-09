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Общество9 февраля 2022 7:01

Жителям Омской области оформят больничный по звонку в поликлинику или по номеру 122

Медик сам придет к пациенту и возьмет ПЦР-тест
Виктория КОВЕРНЕВА
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Если пациенту станет лучше, то больничный закроется автоматически через 7 дней

Если пациенту станет лучше, то больничный закроется автоматически через 7 дней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный минздрав рассказал процедуру получения больничного не выходя из дома. Как оказалось, теперь идти в поликлинику самостоятельно не нужно, а можно просто позвонить в регистратуру или по номеру 122.

По оставленной заявке медик придет к пациенту для забора ПЦР-теста. В случае, если тест окажется положительным, будут предоставлены бесплатные лекарства.

- Если спустя 7 дней самочувствие придёт в норму, и будут отсутствовать симптомы респираторного заболевания, больничный также закроется дистанционно. При этом повторного теста не потребуется, - пояснили в минздраве.

К слову, такая схема работы поликлиник будет действовать до 15 марта.