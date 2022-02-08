Омич пострадавший в аварии у метромоста скончался после выхода из комы

Авария произошла 30 января. Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня врачи БСМП-1 сообщили, что скончался второй пострадавший в результате страшной аварии 30 января. Тогда в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Фрунзе иномарка влетела в опору ЛЭП. В той аварии один человек погиб, а трое были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Сегодня стало известно что пострадавший Александр Дубенский после выхода из комы скончался от тяжёлых ран. По информации НГС55, Евгений Гайдамак стал дышать самостоятельно. Майору сделали операцию на челюсть.