Минтруда Омской области разъяснило критерии начисления детских пособий

Рассчитать свой доход можно на официальном сайте МФЦ-Омск.рф Фото: Иван МАКЕЕВ

Не каждая семья может претендовать на получение пособий на детей. Об этом сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции рассказала начальник отдела по выплатам гражданам Марина Суворова.

По словам специалиста, в первую очередь оценивается доход семьи. Сюда входит не только заработная плата, но и пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Здесь же учитывается прибыль от продажи имущества семьи.

Следующим критерием обозначена движимая и недвижимая собственность. Выплаты получат именно те семьи, у которых площадь в квартире меньше чем 18 кв.метров на каждого проживающего в квартире. Там где норматив превышен, выплаты не предусмотрены.

Омичи, которые не имеют источников дохода без уважительных причин, выплаты также не получают. Исключениями могут быть: уход за пенсионером или ребёнком, многодетная семья, одинокий родитель и беременность.