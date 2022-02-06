В Омской области за сутки зарегистрировали 2187 ковидных пациента

В Омске обнаружен новая разновидность штамма «омикрон» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано 2187 случаев заболевания ковидом. Из этого числа госпитализированы 185 человек. Умерло 15 омичей.

Жители омского региона стали более активны в участии в прививочной капании. Так, почти 1 млн 111 тысяч человек уже получили первую дозу вакцины. Второй компонент имеют 841 тыс. человек.

Что касается масштабов всей страны, то за минувшие сутки в России зарегистрировано 180 071 новый пациент. Не смог побороть жестокую болезнь 661 человек.