Омские медики заявили, что 32% онкобольных отказываются лечить рак на первых стадиях заболевания

Врачами замечено, что люди живущие на магистралях болеют чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшней пресс-конференции, 4 февраля, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака, врач-онколог Виктор Косенок отметил важные моменты в лечении рака. Стало известно, что около 5 млн человек в мире умирают от онкологических заболеваний.

Главные факторы кроются в курении, питании и стрессе. Также врач отметил, что инфекции сильно ослабляют иммунную систему.

Медик считает, что предотвратить болезнь можно, если соблюдать правильный образ жизни и лечить хронические заболевания. Позитивно относится к жизни и не придерживаться образа «Сигарета, кофе, я пошёл».

По словам врача, в Омской области стрессором для организма является воздух.

- Омичи по статистике Росстата только в 20% дышат чистым воздухом, 80% мы дышим тем что есть на улицах. На первом месте газы автомобилей, - прокомментировал Виктор Константинович.

Доктора говорят о том, что люди должны понимать - важно лечиться и не сдаваться. Около 32% пациентов отказываются лечить рак на первой и второй стадии заболевания.