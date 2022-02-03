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Общество3 февраля 2022 10:24

В Советском округе Омска через два года появится школа за миллиард рублей

Образовательное учреждении на 1100 мест построят в элитном микрорайоне «Серебряный берег»
Виктория КОВЕРНЕВА
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Под территорию школы выделено 200 соток земли

Под территорию школы выделено 200 соток земли

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент строительства получил положительное заключение госэкспертизы на проектно-изыскательную документацию по общеобразовательной школе в микрорайоне «Серебряный берег».

По планам чиновников, строительство школы на 1100 начнется в 2023 году, сдача объекта в 2024. Общая стоимость, согласно сводному сметному расчету, составляет 1,16 млрд рублей без учета подключения к сетям теплоснабжения.

Напомним, в 2020 году был выделен участок под строительство общеобразовательной школы площадью более 20 тыс.кв.метров.

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