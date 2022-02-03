В Советском округе Омска через два года появится школа за миллиард рублей

Под территорию школы выделено 200 соток земли Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент строительства получил положительное заключение госэкспертизы на проектно-изыскательную документацию по общеобразовательной школе в микрорайоне «Серебряный берег».

По планам чиновников, строительство школы на 1100 начнется в 2023 году, сдача объекта в 2024. Общая стоимость, согласно сводному сметному расчету, составляет 1,16 млрд рублей без учета подключения к сетям теплоснабжения.

Напомним, в 2020 году был выделен участок под строительство общеобразовательной школы площадью более 20 тыс.кв.метров.