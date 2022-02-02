В Омске на улице 10 Лет Октября мужчина выстрелил в водителя авто, перегородившего ему дорогу

Полиция выяснят все обстоятельства происшествия Фото: Александр КОЦ

В Омской полиции 2 февраля сообщили о стрельбе на улице 10 лет Октября. 28-летний мужчина получил ранение кисти и предплечья.

По версии следствия, между водителями произошёл конфликт после того, как пострадавший перегородил выезд машины подозреваемого.

- Пострадавший приехал в магазин и припарковал автомобиль «Тойота Марк-2», преградив выезд другой иномарке. Когда он вернулся, владелец заблокированного «Пежо» стал сигналить и просил освободить проезд. Между гражданами произошел конфликт, в ходе которого 48-летний омич произвел выстрел в сторону оппонента, – заявляют в управлении.

Официальная экспертиза также отметила, что пистолет Grand Pover Т12-FM1 был зарегистрирован на омича. После стрельбы пострадавшему понадобилась медицинская помощь.