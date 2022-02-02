В Омской области в небе пролетели 9 военных самолётов

«Интересно, куда направляются?» — поинтересовался автор записи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне в группе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, где местные жители заметили девять военных самолётов. Авиалайнеры пролетели над Таврическим районом. Также в небе было замечено шесть вертолетов Ми-24.

Военная техника немного побеспокоила омичей. Позже, по данным диспетчерской службы Омск-Северный стало известно, что военная техника выполняет перелётный рейс Минообороны и в нашем регионе она совершала дозаправку.

Напомним, неделей ранее в Любинском районе жители также наблюдали в небе военные вертолеты. Тогда в министерстве региональной безопасности объяснили, что вертолёты просто возвращались после проведения технического обслуживания.