Житель Омска погиб на железнодорожных путях

В полиции напомнили, что железная дорога считается источником повышенной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на железнодорожный путях в Исилькульском районе был насмерть сбит мужчина. Всё произошло на перегоне станций Кухарево - Исилькуль в 23:30 по местному времени.

Как сообщили в транспортной полиции, молодой человек никак не реагировал на сигналы машиниста поезда. После экстренного торможения избежать аварии не удалось.

В результате сильного повреждения и смертельных ран человек скончался. Полиция выяснят все обстоятельства происшествия.