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Общество31 января 2022 9:54

Житель Омска погиб на железнодорожных путях

Столкновение не удалось избежать при принятых экстренных мерах
Виктория КОВЕРНЕВА
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В полиции напомнили, что железная дорога считается источником повышенной опасности

В полиции напомнили, что железная дорога считается источником повышенной опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на железнодорожный путях в Исилькульском районе был насмерть сбит мужчина. Всё произошло на перегоне станций Кухарево - Исилькуль в 23:30 по местному времени.

Как сообщили в транспортной полиции, молодой человек никак не реагировал на сигналы машиниста поезда. После экстренного торможения избежать аварии не удалось.

В результате сильного повреждения и смертельных ран человек скончался. Полиция выяснят все обстоятельства происшествия.

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