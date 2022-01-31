Контракт на организацию банкетов для правительства получил омский бизнесмен Латария

Ранее подобные контракты заключались с «Луговской слободой, «Бэйсом» и «Пеликаном» Фото: Иван Макеев

Стало известно, кто станет новым подрядчиком правительства Омской области по организации фуршетов и банкетов для высокопоставленных гостей. По данным сайта Госзакупок, этим займется компания «ПроПроект» омского бизнесмена Темури Латарии.

Ресторан в течение года должен организовывать приемы для высокопоставленных гостей — глав иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских и правительственных делегаций.

Сумма контракта составила 110 тыс. рублей. При этом, нужно отметить, что меню осталось непрописанным.

- Ассортимент заказных блюд и напитков должен учитывать пожелания государственного заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия. В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства, - гласит техзадание.