Омичи смогут чаще летать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Самолёты буду совершать прямые рейсы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регулярные рейсы в часто посещаемые города России будет выполнять авиакомпания «Северный ветер». До 27 марта в Москву омичи смогут улететь по понедельникам, а прилететь каждую субботу. После самолёты будут повседневно летать этим рейсом.

По понедельникам и четвергам можно будет отправиться в Санкт-Петербург, а с 5-го марта появятся и субботние перелёты. 28 марта омичи смогут путешествовать все дни, кроме пятницы и воскресенья.

В город Сочи пассажиры из Омска смогут направиться по понедельникам, четвергам и субботам, а обратно по средам, субботам и воскресеньям. С 16 февраля компания будет летать по средам, пятницам и воскресеньям.