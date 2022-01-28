Вадим Бережной остался на посту главы омского отделения «Единой России»

14 человек пополнили политсовет омского отделения партии

На отчетно-выборной конференции на пост секретаря омского отделения партии «Единая Россия» в ходе тайного голосования переизбран Вадим Бережной.

Свое присутствие в омском отделении ЕдРа сохранили спикер заксобрания Владимир Варнавский, экс-министр региональной политики Михаил Каракоз, депутат Госдумы Оксана Фадина, председатель горсовета Владимир Корбут, а также экс-секретарь партии Юрий Тетянников.

А вот покинули свои кресла Виктор Назаров, экс-депутат Госдумы Андрей Голушко, бывший депутат Заксобрания Степан Бонковский.

В то же время, вошли в новый состав политсовета вице-губернатор Олег Заремба, мэр Омска Сергей Шелест и депутат Госдумы Игорь Антропенко.