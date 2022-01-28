В Омске в конце января ожидается потепление до -7°С

Врачи отмечают, что в морозы жители чаще обращаются за медицинской помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске последние дни января прогнозируется тёплая погода. Пока жители города ощущают в воздухе морозную свежесть. Временами снег и южный ветер 1 м/с. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

На завтра, 29 января, метеорологи сообщают, что температура будет колебаться. Днём ожидается до -8°С, а вот ночью похолодает до -20°С градусов.

В воскресенье, 30 января, морозная погода сменится на благоприятную, пойдёт снег. В дневные часы термометр покажет до -7°С. А ночью до -13°С.

В начале рабочей недели потеплеет до -5°С. Температура ночью -11…-16°, при прояснении до -22°С.