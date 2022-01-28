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Общество28 января 2022 7:18

Департамент спорта Омска временно возглавила чиновница из администрации Ленинского округа

А вот руководить департаментом образования будет бывший зам
Виктория КОВЕРНЕВА
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Пока обе чиновницы назначены на должности руководителей с приставкой «и.о.»

Пока обе чиновницы назначены на должности руководителей с приставкой «и.о.»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба мэрии сообщила о назначении руководителей двух структур городской администрации. Так, исполняющей обязанности директора департамента образования назначена Лариса Крючкова. Она приступила к работе сегодня, 28 января.

Отметим, что ранее Крючкова занимала должность первого заместителя директора департамента образования.

Ещё одним руководителем с приставкой «и.о.» стала Елена Бебинова. Пока именно она возглавляет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Ранее чиновница работала в должности заместителя главы администрации Ленинского округа.

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