Департамент спорта Омска временно возглавила чиновница из администрации Ленинского округа

Пока обе чиновницы назначены на должности руководителей с приставкой «и.о.» Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба мэрии сообщила о назначении руководителей двух структур городской администрации. Так, исполняющей обязанности директора департамента образования назначена Лариса Крючкова. Она приступила к работе сегодня, 28 января.

Отметим, что ранее Крючкова занимала должность первого заместителя директора департамента образования.

Ещё одним руководителем с приставкой «и.о.» стала Елена Бебинова. Пока именно она возглавляет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Ранее чиновница работала в должности заместителя главы администрации Ленинского округа.