В Омске летом отремонтируют 18 дорог почти за миллиард рублей

Из-за опережения сроков в 2021 году подрядчикам удалось обустроить дополнительно 10 улиц. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Восемнадцать дорог в Омске грядущим летом будут отремонтированы. Об этом сегодня, 28 января, на пресс-конференции заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 16 магистралей, работы на еще двух дорогах по улицам Маргелова и Камышовая субсидирует региональный бюджет.

В мэрии напомнили, что в прошлом году был выполнен двухлетний план: подрядчики отремонтировали 37 участков городской улично-дорожной сети: 27 дорог по программе 2021 года и 10 - из перечня 2022 года. Тогда на это потратили около 1,3 млрд рублей. Сейчас на комплексные работы запланировано более 870 миллионов рублей.

В 2022 году отремонтируют:

- дублер ул. Лукашевича;

- ул. Тарская;

- ул. Спартаковская;

- дублер ул. Волгоградской;

- ул. Перелета;

- ул. Шаронова;

- ул. Серова;

- ул. Будеркина;

- ул. 50 лет ВЛКСМ;

- ул. Романенко;

- ул. 75 лет Гвардейской бригады;

- ул. П. Осминина;

- ул. Бородина;

- ул. Партизанская;

- ул. Интернациональная;

- ул. Вавилова.