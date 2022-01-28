В Омске летом отремонтируют 18 дорог почти за миллиард рублей

Из-за опережения сроков в 2021 году подрядчикам удалось обустроить дополнительно 10 улиц.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Восемнадцать дорог в Омске грядущим летом будут отремонтированы. Об этом сегодня, 28 января, на пресс-конференции заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 16 магистралей, работы на еще двух дорогах по улицам Маргелова и Камышовая субсидирует региональный бюджет.
В мэрии напомнили, что в прошлом году был выполнен двухлетний план: подрядчики отремонтировали 37 участков городской улично-дорожной сети: 27 дорог по программе 2021 года и 10 - из перечня 2022 года. Тогда на это потратили около 1,3 млрд рублей. Сейчас на комплексные работы запланировано более 870 миллионов рублей.
В 2022 году отремонтируют:
- дублер ул. Лукашевича;
- ул. Тарская;
- ул. Спартаковская;
- дублер ул. Волгоградской;
- ул. Перелета;
- ул. Шаронова;
- ул. Серова;
- ул. Будеркина;
- ул. 50 лет ВЛКСМ;
- ул. Романенко;
- ул. 75 лет Гвардейской бригады;
- ул. П. Осминина;
- ул. Бородина;
- ул. Партизанская;
- ул. Интернациональная;
- ул. Вавилова.