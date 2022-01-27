Омский минздрав не исключает, что омичи покупают сертификаты о вакцинации COVID-19

Незаконное приобретение сертификата влечёт за собой административную ответственность Фото: Андрей АБРАМОВ

Заместитель минздрава Омской области Александр Ахрамович подтвердил, что иногда омичи покупают сертификат о вакцинации от коронавируса. Но не уточнил частоту таких случаев. Министр отметил, что над их устранением работы идут общими усилиями, в том числе с министерством здравоохранения и органами исполнительной власти.

Статистика для подобных случаев тоже не определена. На сегодня в самом ведомстве полагают, что нелегитимных сертификатов менее 1%. Значит, можно посчитать. Установлено, что на 2022 год обоими компонентами привилось около 833 тысяч жителей и 8 тысяч приобрели сертификаты незаконно.