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Общество27 января 2022 11:28

Омский минздрав не исключает, что омичи покупают сертификаты о вакцинации COVID-19

Замминистра Ахрамович подтвердил, такое бывает, но не часто
Виктория КОВЕРНЕВА
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Незаконное приобретение сертификата влечёт за собой административную ответственность

Незаконное приобретение сертификата влечёт за собой административную ответственность

Фото: Андрей АБРАМОВ

Заместитель минздрава Омской области Александр Ахрамович подтвердил, что иногда омичи покупают сертификат о вакцинации от коронавируса. Но не уточнил частоту таких случаев. Министр отметил, что над их устранением работы идут общими усилиями, в том числе с министерством здравоохранения и органами исполнительной власти.

Статистика для подобных случаев тоже не определена. На сегодня в самом ведомстве полагают, что нелегитимных сертификатов менее 1%. Значит, можно посчитать. Установлено, что на 2022 год обоими компонентами привилось около 833 тысяч жителей и 8 тысяч приобрели сертификаты незаконно.

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