Омский кондитер Ольга Рубаненко вылетела из финала известного российского шоу

Вместе с омичкой в шоу приняли участие более 15 участников Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Омска Ольга Рубаненко приняла участие в знаменитом российском шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Она давно увлекается созданием сдобы и сладостей и решила попробовать свои силы на арене профессиональных шеф-поваров.

Сначала в программе Ольга сумела создать торт на тему «Международный день цирка». Сладость под названием «Молочная девочка» помогла ей успешно пройти в финал.

Зато на следующем этапе омский кондитер уже не справилась с задачей, поставленной шеф-поваром и ведущим шоу Ренатом Агзамовым. Прямо в студии ей нужно было приготовить блюдо с ограниченным интерфейсом и продуктами. Здесь Ольга оказалась не на высоте и вылетела в финале шоу. По словам самой Ольги, омичку не расстроила такая неудача, она просто рада опыту и знакомству с профессионалами.