Новые автобусы Омску сэкономят до миллиона рублей в год

Перед новый годом в Омск привезли 51 "экологичный автобус" Фото: Михаил ФРОЛОВ

И.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец в прямом эфире Радио России заявил об эффективности и экономичности новых «экологичных» автобусов. По его словам, компримированный газ оказался очень выгодным.

- В настоящее время ожидаем подтверждения финансирования в рамках нацпроекта «Экология» приобретения 72 автобусов. До 15 февраля будет ясно, одобрена ли заявка Омской области, - заявил Кормилец.

На сегодняшний день в Омске насчитывается более 500 муниципальных автобусов. В планах пополнить этот состав до 1000 единиц.