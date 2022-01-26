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Общество26 января 2022 12:16

Новые автобусы Омску сэкономят до миллиона рублей в год

Компримированный природный газ оказался очень выгодными
Виктория КОВЕРНЕВА
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Перед новый годом в Омск привезли 51 "экологичный автобус"

Перед новый годом в Омск привезли 51 "экологичный автобус"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец в прямом эфире Радио России заявил об эффективности и экономичности новых «экологичных» автобусов. По его словам, компримированный газ оказался очень выгодным.

- В настоящее время ожидаем подтверждения финансирования в рамках нацпроекта «Экология» приобретения 72 автобусов. До 15 февраля будет ясно, одобрена ли заявка Омской области, - заявил Кормилец.

На сегодняшний день в Омске насчитывается более 500 муниципальных автобусов. В планах пополнить этот состав до 1000 единиц.

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