В Омской области стало больше трудоустраиваться мигрантов

Работа в России для иностранных граждан кажется привлекательней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации УМВД России по Омской области, через пограничные пункты в 2021 году в регион въехали около 362 тысяч иммигрантов. Это на 13% меньше чем в годом ранее.

А вот работающих иностранцев стало больше. Сейчас по трудовым патентам трудятся около 17 тысяч иностранцев.

- Оформлено 6 528 патентов, что на 96,5% больше аналогичного показателя прошлого года и на 14,8% превышает показатели «допандемийного» периода. Всего на отчетную дату, согласно поданным уведомлениям, осуществляют на законных основаниях трудовую деятельность в Омской области 16 774 иностранных работника, что на 27% превышает аналогичный показатель прошлого года, - рассказали в пресс-службе регионального управления.

При этом, УМВД находит основания чтобы депортировать иностранных граждан. За прошлый год принято 173 решения о выдворении и более 1000 мигрантам по различным причинам ограничен въезд в Российскую Федерацию.