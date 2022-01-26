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Общество26 января 2022 10:58

В Омске хотят вернуть трамвайные рельсы на улицу Лукашевича

Власти задумались и о забытом метро
Виктория КОВЕРНЕВА
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Движение трамваев по улице Лукашевича было прекращено в 2007 году

Движение трамваев по улице Лукашевича было прекращено в 2007 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исчезнувшие с улицы Лукашевича трамвайные рельсы, а вместе с ними и движение трамваев, могут вернуться на Левобережье совсем скоро. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

По словам чиновника, сейчас губернатором региона поставлена задача благоустроить Левобережье Омска. В том числе, сделать комфортнее и движение общественного транспорта. Помимо строительства контактной сети для троллейбусов, там еще рассматривается вариант с трамваями.

- Трамвайный маршрут на Лукашевича был упразднен, трамвай с Левобережья ушел, была альтернатива в виде автобусов. На сегодняшний день у нас задача от губернатора обсудить вопрос о расширении трамвайной сети. В том числе использования метро. Рассматривается вопрос восстановления трамвайного движения на Лукашевича, - рассказал Кормилец.

К слову, уже в ближайшее время вопрос развития транспортного сообщения на Левобережье Омска будет обсуждаться на ближайшем совещании в региональном минстрое.