На благоустройство омского парка «Зеленый остров» выделят дополнительно 62 млн рублей

Пока в парке сделано немного. Фото: Андрей АБРАМОВ

Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске объявило конкурс по поиску подрядчика на благоустройство второй очереди городского парка «Зеленый остров». Провести работы планируется до 1 сентября текущего года.

Начальная цена контракта - 61,9 млн рублей За эти деньги от подрядчика требуют обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, установить урны и скамейки, провести озеленение.

Дальше последует третий этап, на котором к инвестированию привлекут коммерческие компании. Согласно задумке, бизнесмены обустроят веревочный парк и скейт-парк, теплые павильоны, зоны отдыха и проч.