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Общество26 января 2022 5:33

На благоустройство омского парка «Зеленый остров» выделят дополнительно 62 млн рублей

За эти деньги привести в порядок планируется северную его часть и переход на полуостров «Зеленая коса»
Наталья ВИРКУНЕН
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Пока в парке сделано немного.

Пока в парке сделано немного.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске объявило конкурс по поиску подрядчика на благоустройство второй очереди городского парка «Зеленый остров». Провести работы планируется до 1 сентября текущего года.

Начальная цена контракта - 61,9 млн рублей За эти деньги от подрядчика требуют обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, установить урны и скамейки, провести озеленение.

Дальше последует третий этап, на котором к инвестированию привлекут коммерческие компании. Согласно задумке, бизнесмены обустроят веревочный парк и скейт-парк, теплые павильоны, зоны отдыха и проч.

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