3 февраля омское Левобережье ждут отключения холодной воды

Водопровод будут ремонтировать с 10:00 до 17:00. Фото: Мария ЛЕНЦ

3 февраля омское Левобережье ждут массовые отключения холодной воды, об этом сообщает «ОмскВодоканал». Подачу воды временно приостановят с 10:00.

В этот день поставщик услуги проведет плановые ремонтные работы на водопроводе. В частности, сообщается о замене задвижки на трубопроводе, из которого вода поступает в дома по адресам: ул. Лукашевича, 3б, 3, 5, 3а, 1а, 1, ул. Волгоградская, 18, 16, 12, 12б, 14, и административные здания: ул. Лукашевича, 3/1, 5б, 5а.

Завершение работ в компании планируют в этот же день к 17:00.