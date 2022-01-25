В Омске в собственном гараже сгорел 33-летний владелец

К моменту тушения пострадавший задохнулся угарным газом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 января в МЧС по Омской области сообщили о пожаре, который случился в 5:30 утра в городке Нефтяников. По улице Нефтезаводская загорелся гаражный бокс.

По данным спасателей, возгорание произошло из-за неисправной работы самодельной печки, которая была установлена там для обогрева. Также в гараже находилась японская иномарка 1990 года выпуска.

После тушения в гараже был обнаружен труп молодого омича. Прибывшие на место происшествия медики пришли к выводу, что 33-летний мужчина скончался от отравления угарным газом. В данный момент продолжается проверка обстоятельств произошедшего.