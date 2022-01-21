В микрорайоне Береговом под Омском построят 8 км линий освещения

В Омске на 2022-2023 годы запланировано проектирование и строительство линий наружного освещения общей протяженностью 27 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 км 200 метров – именно такая протяженность новых линий наружного освещения появится в микрорайоне Береговой. Строительство запланировано на девяти улицах.

Проект уже защищен в Главгосэксперитезе. Финансирование работ предусмотрено адресной инвестиционной программой. Об этом сообщили сегодня, 21 января, в городской администрации.

Строительство линий наружного освещения начнется в ближайшие месяцы. К слову, подобные проекты будут реализованы еще на нескольких улицах Омска. Так, в 2022 году новые фонари появятся на улицах 40 лет Ракетных войск (у школы № 131), 11-й Амурской (у школы № 17), Аносова (у гимназии № 159), а также 30-й Северной (у школы № 14 и детского сада № 313).