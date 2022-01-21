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Общество21 января 2022 4:01

В Омскую область придут морозы до -30С°

Осадков синоптики не предвещают
Виктория КОВЕРНЕВА
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Морозная погода продержится до начала следующей недели

Морозная погода продержится до начала следующей недели

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне вечером Обь-Иртышское УГМС сообщило, что в Омске установился режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Такая безветренная погода продлится до 11:00 21 января. Предполагается, что в такое время вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу, плохо рассеиваются, из-за чего омичи могут чувствовать неприятные запахи.

Но это еще не все сюрпризы погоды. Синоптики прогнозируют значительное похолодание уже в ближайших выходных. Так, сегодня, 21 января, в Омске без существенных осадков, ночью местами туман, изморозь. До -25 С°.

А вот уже в субботу, 22 января, ночная температура опустится местами до -28 С°. В дневные часы -12…-17 С°. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В начале рабочей недели морозы усилятся. Так, в понедельник, 23 января, по прогнозам синоптиков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура днем до -20 С°. В ночные часы -20…-25С°, местами до -30С°.