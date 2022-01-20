Владелица снесенного кафе «Дубравушка» до сих пор судится с мэрией

20 лет кафе благополучно работало в самом центре города. Фото: 12 канал.

19 января омская предпринимательница Алла Скопцова, которая на протяжении многих лет являлась руководителем кафе «Дубравушка» у КДЦ «Маяковский», подала апелляционную жалобу на решение Омского арбитражного суда. Об этом сообщает БК55.

Напомним, что в 2020 году павильон, где работало заведение общепита, было признано самостроем. Скопцову обязали самостоятельно провести демонтаж здания. Но в связи с тем, что владелица кафе требование так и не выполнила, снос администрация города выполняла за свой счет. Легендарный павильон снесли в мае 2021-го.

Теперь чиновники пытаются получить от предпринимательницы израсходованные 273 тысячи рублей. Решение о взыскании такой суммы было вынесено в декабре прошлого года. Именно его сейчас пытается обжаловать бизнес-вумен.

Кроме того, в предыдущей инстанции Алла подавала встречный иск о взыскании с мэрии средств за испорченное оборудование и другие материальные ценности в ходе демонтажа. Но он был отклонен судом.