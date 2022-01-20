В центре Омска ввели в эксплуатацию 15-этажный дом

Облицовка здания выполнена из кирпича Фото: пресс-служба администрации города Омска

На улице Яковлева введен в эксплуатацию 15-этажный дом. Общая площадь жилых помещений составила более 10 тыс. кв. метров. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в мэрии Омска.

Дом включает в себя 140 квартир, в том числе 57 однокомнатных, 29 двухкомнатных, 54 трехкомнатных. Застройщиком выступил Трест №4.

В департаменте архитектуры и градостроительства напомнили, что разрешение на строительство этого здания было выдано 15 января 2020 года.