До 1 февраля в омском правительстве набирают заявки от управленцев

988 человек подали заявки на участие в конкурсе, финал которого пройдет в Омске. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

До 1 февраля текущего года продолжается прием заявок на конкурс «Проектный руководитель», который проводится в Омске уже в четвертый раз. Мероприятие призвано найти талантливых и опытных руководителей.

Всего четыре номинации - «Руководитель проекта», «Руководитель проектов цифровой трансформации», «Руководитель проектного офиса» и «Эксперт в управлении проектом».

- На 20 января заявки подали 988 человек, в том числе 50 человек из Омской области. На очном этапе у всех финалистов будет возможность предложить к реализации решение одной из практических задач, стоящих перед регионом, - отметила председатель организационного комитета конкурса Наталья Гаркуша.

Претендентампредстоит пройти три тура в рамках заочного этапа, который продлится до 15 апреля. Очный этап состоится в Омске 16-18 июня.