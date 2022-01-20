В Омске дело бывшего замминистра Марины Степановой передано в суд

Утвердил обвинение по делу о получении взятки и коммерческом подкупе прокурор Омской области Николай Студеникин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено следствие по делу бывшего заместителя министра ЖКХ Омской области Марины Степановой. Она обвиняется в получении взятки и коммерческом подкупе.

Напомним, что по данным следствия за 2 года ей «преподнесли» 7 млн рублей, соболью шубу стоимостью 750 тыс. рублей, а так же комплект автомобильных шин. Более того, в качестве «дара» ей оплачивали услуги парикмахера, место на парковке, съемную квартиру в центре и обучение ее супруга в Уральском федеральном университете.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения. Степановой грозит до шести лет лишения свободы.