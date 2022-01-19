В Омской области утвердили тарифы на второе полугодие 2022-го

Новые квитанции омичам придут в августе 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 января региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила тарифы, которые начнут действовать в регионе уже с 1 июля текущего года. Наибольший рост на обслуживание отмечен в АО «ОмскРТС» - плюс 6% к текущим показателям.

На пять с лишним процентов подорожает подача холодной воды и услуги водоотведения, предоставляемые АО «ОмскВодоканалом». Примерно так же подорожают газоснабжение и электроэнергия.

Снижение цен отмечено на услуги по сбору и вывозу мусора: услуга станет дешевле на 17%, а также теплоснабжение по сетям МП города Омска «Тепловая компания».