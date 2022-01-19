Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 8:29

В Омской области утвердили тарифы на второе полугодие 2022-го

Дороже всего жителям региона будет обходиться тепло
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые квитанции омичам придут в августе 2022 года.

Новые квитанции омичам придут в августе 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 января региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила тарифы, которые начнут действовать в регионе уже с 1 июля текущего года. Наибольший рост на обслуживание отмечен в АО «ОмскРТС» - плюс 6% к текущим показателям.

На пять с лишним процентов подорожает подача холодной воды и услуги водоотведения, предоставляемые АО «ОмскВодоканалом». Примерно так же подорожают газоснабжение и электроэнергия.

Снижение цен отмечено на услуги по сбору и вывозу мусора: услуга станет дешевле на 17%, а также теплоснабжение по сетям МП города Омска «Тепловая компания».