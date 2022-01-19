Конец этой рабочей недели в Омске будет очень морозным

В течение трех ночей нас ждут морозы до -25 градусов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Синоптики Обь-Иртышского УГМС после Крещения обещают, что в регион после нескольких дней низких температур средних значений снова придут крепкие морозы.

Так в ночь с 19-го на 20-е января температура воздуха опустится до -18...-23 градусов ниже нуля. Днем ожидают -10...-15 градусов. Снега не будет. А ветер будет достигать 3-8 м/с, направление - юго-западное.

В следующие сутки столбики термометра за окном покажут ночью уже -25 градусов и -16 градусов днем. Осадков все также не будет. Ветер изменит направление на южный и юго-восточный, скорость такая же - 3-8 м/с.

В ночь на субботу сохранятся -25 градусов мороза. Зато днем погода начнет меняться: нас ждут небольшой снег и потепление до -12 градусов.