Омский аэропорт готов заплатить 50 млн рублей за каракулевые шапки

Поставка будет производиться в течение трёх лет Фото: Дарья АСЛАМОВА

Максимальные 49,3 млн рублей готов отдать омский аэропорт за поставку одежды для своих работников. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Поставщик, в случае победы, обязуется поставлять одежду в течение трех лет.

В перечень требуемых обновок входят блузки, брюки, галстуки, жилеты и жакеты, летние костюмы, куртки и пальто, пиджаки, платки, полуботинки, сорочки, юбки, фуражки и каракулевые шапки. Также воздушной гавани необходимо поставить спецодежду и обувь, в том числе, сигнальные и утепленные жилеты, костюмы от кислоты, защитные костюмы и многое другое.

Прием заявок на участие в аукционе продолжится до 2 февраля. Итоги будут подведены 9 февраля.