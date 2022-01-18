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Общество18 января 2022 10:03

В Омске обсудят благоустройство Театрального сквера и Городского сада

На общественную дискуссию приглушают всех желающих
Виктория КОВЕРНЕВА
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Свою лепту в будущий проект сможет внести любой желающий

Свою лепту в будущий проект сможет внести любой желающий

Фото: Евгения ГУСЕВА

Проектная сессия по благоустройству Городского сада и Театрального сквера пройдет уже в это воскресенье, 23 января. Каждый желающий сможет высказать свое мнение, как должны выглядеть городские пространства.

Планируется, что итогом встречи станет разработка проекта, а позже и вся другая необходимая документация для проведения работ в границах улиц Броз Тито, Короленко, проспекта Маркса и Ленина. Напомним, что здесь находятся Городской сад и Театральный сквер, Краеведческий музей, ТЮЗ, Музыкальное училище, Никольский собор и Концертный зал.

Отметим, что куратором разработки выступит главный архитектор Омска Наталья Старченкова.

Встреча состоится 23 января в 16.00 по адресу ул. Рабкоровская, 1, 3-й этаж. Предварительная регистрация доступна по ссылке.