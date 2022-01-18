В Омске обсудят благоустройство Театрального сквера и Городского сада

Свою лепту в будущий проект сможет внести любой желающий
Фото: Евгения ГУСЕВА
Проектная сессия по благоустройству Городского сада и Театрального сквера пройдет уже в это воскресенье, 23 января. Каждый желающий сможет высказать свое мнение, как должны выглядеть городские пространства.
Планируется, что итогом встречи станет разработка проекта, а позже и вся другая необходимая документация для проведения работ в границах улиц Броз Тито, Короленко, проспекта Маркса и Ленина. Напомним, что здесь находятся Городской сад и Театральный сквер, Краеведческий музей, ТЮЗ, Музыкальное училище, Никольский собор и Концертный зал.
Отметим, что куратором разработки выступит главный архитектор Омска Наталья Старченкова.
Встреча состоится 23 января в 16.00 по адресу ул. Рабкоровская, 1, 3-й этаж. Предварительная регистрация доступна по ссылке.